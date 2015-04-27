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عمدة مدينة ” نيس ” الفرنسية : الحرب العالمية الثالثة بدأت بظهور “داعش”

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عمدة مدينة ” نيس ” الفرنسية : الحرب العالمية الثالثة بدأت بظهور “داعش” عمدة مدينة ” نيس ” الفرنسية : الحرب العالمية الثالثة بدأت بظهور “داعش”

أفراد من تنظيم داعشعاجل

قال البرلماني الفرنسي وعمدة مدينة نيس جنوب البلاد، كريستيان استروزي، إن “الإرهاب مستندًا إلى الطابور الخامس، بدأ في التغلغل في فرنسا، تمهيدًا لقيام الحرب العالمية الثالثة”، وأَضاف البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، المعارض، في تصريح لقناة فرانس 3 التليفزيونية، اليوم، إن التطرف الديني القادم من العالم الإسلامي، يهدد الحضارة المسيحية اليهودية، في أوربا والغرب.

ونقل موقع قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، عن المسئول المحلي والبرلماني الفرنسي، أن المسيحيين الكاثوليك في فرنسا مستهدفون اليوم من قبل الإرهابيين المتطرفين، تعليقا على فشل مخطط تفجير كنائس في فرنسا على يد جزائري قبل أسبوع.

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