«مالية دبي» تنفذ مؤشر قياس السعادة في مركز معاشات العسكريين

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي أنها نفذت بنجاح تركيب الأجهزة اللوحية الخاصة بقياس مستوى سعادة الجمهور ورضاه عن الخدمات التي يقدمها مركز خدمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في حكومة دبي، التابع للدائرة.

وقال عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط، إن هذه الخطوة تأتي في سياق اهتمام الدائرة بتنفيذ مبادرة «مؤشر السعادة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحقيق السعادة لأفراد المجتمع.

وأكّد أهلي أن دائرة المالية انطلقت في أداء دورها ضمن إطار هذه المبادرة، من موقع حرصها على تلبية احتياجات المتعاملين مع إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وصولاً إلى أعلى درجات الرضا والسعادة.

شبكة

من جانبه، قال العميد خالد بن تركية الفلاسي مدير إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في دائرة المالية بحكومة دبي، إنه جرى تركيب عدد من الأجهزة اللوحية الإلكترونية في قسم الاستقبال بإدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما تمّ تفعيلها وربطها بالشبكة المركزية الذكية الخاصة بالمشروع، التي ترصد درجة رضا المستخدمين من متلقي خدمات الدائرة رصداً مباشراً ويومياً، وأضاف: «ندعو المراجعين الكرام إلى التفاعل معنا عبر هذه الأجهزة التي يتسم استخدامها بالبساطة الشديدة، والتعبير عن مدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم».

وتعمل مبادرة «مؤشر السعادة» التي أطلقها صاحب السمو حاكم دبي في شهر أكتوبر الماضي كإحدى مبادرات مشروع مدينة دبي الذكية، على قياس مستوى سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم، عبر توزيع أجهزة إلكترونية في جميع الدوائر الحكومية تكون مرتبطة بشبكة مركزية تعمل على رصد هذا المؤشر وإرسال تقارير يومية إلى متخذي القرار، لرصد المناطق الجغرافية والحكومية الأكثر سعادة ورضا عن الخدمات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات والارتقاء بمستويات سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات المقدمة.

أجهزة

ويشتمل العمل في مشروع «مؤشر السعادة» على إتاحة تطبيق مؤشر السعادة على الأجهزة اللوحية والذكية، وإتاحة الأداة الخاصة بالمواقع الإلكترونية، علاوة على آلية ربط الأنظمة بقاعدة البيانات المركزية الخاصة بمؤشر السعادة. كما يشتمل المشروع على تقديم الدعم الفني الخاص بربط أنظمة الجهات الحكومية مع النظام المركزي، وإعداد التقارير عن نتائج احتساب مؤشر السعادة التفاعلي ورفعها لمتخذي القرار.