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الإمارات تشارك باجتماع البرلمان العربي في جيبوتي

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الإمارات تشارك باجتماع البرلمان العربي في جيبوتي الإمارات تشارك باجتماع البرلمان العربي في جيبوتي

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة الخامسة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، التي عقدت برئاسة أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي أمس في مقر البرلمان الجيبوتي في جمهورية جيبوتي.

وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء مجموعة البرلمان العربي مصبح بالعجيد الكتبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان وسالم بن محمد بن هويدن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والدكتورة شيخة عيسى العري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

كما حضر الجلسة عبد القادر كامل محمد رئيس مجلس الوزراء بجمهورية جيبوتي ومحمد علي حُمد رئيس مجلس النواب الجيبوتي وأعضاء البرلمان العربي وعدد من السفراء في العاصمة الجيبوتية.

وتوجه الجروان ببالغ الشكر للرئيس اسماعيل عمر جيله على دعوته واستضافته البرلمان العربي.

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