أنور قرقاش: صقور التحالف يرفعون راية العزة والكرامة العربية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المعنويات في قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف عالية، وصقور التحالف يرفعون راية العزة والكرامة العربية في التصدي للحاقدين وفي الدفاع عن أوطاننا.

ونشر معاليه على صفحته في أنستغرام صورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وعلق عليها بقوله: تشرفت بمرافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في زيارته لقوات الإمارات العاملة ضمن التحالف العربي بقاعدة الملك فهد الجوية.

مسئوليات

وأضاف: قوات الإمارات تقوم بدورها وتتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن أمن الخليج العربي وأمن واستقرار اليمن بكل مهنية وإخلاص.

كما دون معاليه على تويتر: مهنية ومهارة صقور الإمارات مبعث للفخر، وتحملهم للمسؤولية الوطنية في امتحان أزمة اليمن دليل التزام الإمارات بأمن المنطقة وصون كرامتها وعزتها.

وقال: التحالف بقيادة السعودية مبادرة عربية رائدة، تتصدى للتدخل في شأننا وأرضنا وأمننا، مستقبلنا نخطه بيدنا واليمن جزء من فضائنا المشترك والغالي.

مشاهد تقدير

وأضاف: مشهد زيارة شبابنا صقور الإمارات بالطائف تختلط فيه مشاهد الزهو والتقدير والفخر، الاستثمار في أبنائنا أنتج قوة مهنية من الطراز الأول. وفي قاعدة الطائف وغيرها، الإمارات كما عهدناها تغلب الفعل على القول، وتتحمل مسؤولياتها صفاً واحداً مع الشقيق والصديق، أمننا واحد ومستقبلنا مشترك.

وقال معاليه: الانتصار في امتحان اليمن خيارنا الوحيد، لن نقبل بتغير إستراتيجي طائفي يهددنا في أمننا وتنميتنا، إعادة الأمل وإرادتنا المشتركة ستنجح وتفوز.

وختم معاليه: »حضور محمد بن زايد وسط صقور الإمارات ساحر، فهو الأب والقائد والأخ الذي لا تغيب عنه شاردة، بصماته في بناء هذه القوة البشرية الفاعلة ظاهرة«.

وسم زيارة محمد بن زايد لقواتنا يتصدر الترند

تصدر وسم تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لقوات التحالف الترند الإماراتي، حيث أطلق مغردون هذا الوسم احتفاءً بزيارة سموه للمملكة العربية السعودية، وتفقد سموه قواتنا المشاركة في التحالف العربي ضمن عملية إعادة الأمل في قاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف.

وعبر المغردون عن فخرهم واعتزازهم بالقيادة الحكيمة للدولة، والنهج الذي سارت عليه منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث أكد المغردون أن قيادتنا الحكيمة قريبة من جميع المواطنين أينما كانوا، ومن شأن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقاعدة الجوية أن تكون دافعا قويا لرجال قواتنا المسلحة، الذين مابخلوا يذودون عن الوطن بكل غال ونفيس.