بالصور.. تشجير وتنجيل أحياء مدينة كفر الشيخ

بدأ مجلس مدينة كفر الشيخ تشجير وتنجيل عدد من الأحياء وبين العمارات السكنية لإيجاد متنفس ليجلس فيه أصحاب العمارات والمارة وسط الخضرة.

وأكد عبدالله مصباح، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ، أن هناك خطة لتشجير وتنجيل المناطق الفارغة ليجد الأهالى متنفساً لهم، خاصة ونحن فى فترة الصيف وعدد من الأهالى يحبون النزول من منازلهم ليلاً للجلوس فى الحدائق والمناطق الخضراء.

وأضاف مصباح أن المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ حرص على زيادة الخضرة بين أحياء المحافظة من خلال التشجير والتنجيل واعادة تنجيل عدد من الحدائق التى أهملت فى الفترة السابقة لتعود كما كانت مكانا لتجمع سكان المدينة.



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