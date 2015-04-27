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تفكيك عبوة ناسفة بعد تفجير برجين بـ «النوبارية»

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تفكيك عبوة ناسفة بعد تفجير برجين بـ «النوبارية» تفكيك عبوة ناسفة بعد تفجير برجين بـ «النوبارية»

صورة أرشيفية

نجح خبراء المفرقعات بالحماية المدنية في البحيرة،في تفكيك عبوة ناسفة قبل انفجارها، بعد حدوث تفجير في برجين كهرباء للضغط العالي بمدينة النوبارية، ما أدى لسقوط أسلاك الكهرباء على الطريق الصحراوى، وتوقف حركة سير السيارات.

تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ برئاسة العميد جمال يس وإشراف رئيس المفرقعات، إلى موقع الانفجار للوقوف على ملابسات الحادث، وتم فرض كردون أمني، ليتم تمشيط المنطقة والعثور على العبوة وتفكيكها قبل انفجارها.

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