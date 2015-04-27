لماذا الإرهاب يضرب العرب أكثر من غيرهم؟

سؤال ندرك حجمة، وأهميته، ولكن يصعب الإجابة عليه، لأن المعلومة غير معلنة، والمصالح تزامنت مع الفعل الاستخباراتي الدولي، ومع ذلك من حقنا أن نتساءل لماذا الإرهاب أصبح مستوطناَ في عالمنا العربي؟، ولماذا دفعنا ثمنه كثيراً ولا نزال؟، ولماذا أيضاَ أصبح الإرهاب في منطقتنا ذريعة للمساومة والابتزاز والضغط السياسي؟.

الإرهاب كلمة وفعل مستورد بامتياز لا علاقة لها بأصول ديننا الحنيف وببيئتنا ولا فكرنا الاجتماعي.

مفرداتنا تعرف مقاومة الاحتلال ورد المعتدي ودحر المارق.. لكننا لم نستخدم يوما هذه المفردة التي أصبحت تقال كل يوم مئات المرات وتسبب لنا ضيقا لأنها بعيدة كل البعد عن عقيدتنا.. خارجة عن مألوفنا وتستهدف أمننا ومكتسباتنا.

بكل تأكيد الإرهاب أصبح عدواً نعرفه ونجهل لماذا ضرب منطقتنا العربية دون سواها، وإن كان هناك إرهاب في مناطق أخرى من العالم دون أن يرقى إلى الهجمة الشرسة التي يشهدها وطننا العربي الكبير فإن الإرهاب في منطقتنا العربية يحاول أن يصيغ جغرافيا سياسية جديدة من المؤكد أنها ليست في صالحنا، بل وتستهدف كل ما عملنا من أجله سنوات طوال، جغرافيا تحاول النيل منا وتلعب على وتر الانقسام والتقسيم وإضاعة أي محاولات للتقدم والرقي والبناء.