توقف الحركة الاقتصادية في منفذ «علب» التاريخي

كان منفذ علب الحدودي التابع لمنطقة عسير فيما بين المملكة العربية السعودية والشقيقة "اليمن" شرياناً حضارياً إلى ما قبل أزمة الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح ومحاولة اختطاف اليمن الشقيق من حاضرة أصله العربي إلى المحيط الفارسي، حيث كان أقصر المنافذ البرية بين اليمن والسعودية وتحديداً محافظات صنعاء وذمار والبيضاء وعمران وصعدة، حتى جاءت هذه الازمة التي نسجت خيوطها في "طهران" لتقضي على الحركة الاقتصادية تماماً وتقضي بالتالي على صادرات المحافظات اليمنية التي كانت تدخل عبر هذا المنفذ ليل نهار الى مدن منطقة عسير وبقية المدن الاخرى حيث قوة السوق الشرائية التي تستوعب منتجات المجتمع اليمني بها مهما كان حجم هذه المنتجات.

المسمى والتاريخ

تقول المصادر التاريخية أن سبب التسمية تعود إلى نوعيات محلية من الأشجار الضخمة المعروفة محلياً "علب" التي انقرضت مع الزمن والتي كانت مظلات طبيعية للمسافرين صيفاً وشتاءً من عوامل الطبيعة والتي تشبه الى حد ما أشجار السدر أو الدوم أو أشجار الجميز مما يدلل على قدم المسمى والمكان وعلب هو منفذ قديم منذ مئات وآلاف العصور وحداً تاريخياً فاصلاً لقبائل وادعه "أهالي ظهران الجنوب" والقبائل اليمنية المجاورة لها والتي كانت ترتبط وفق وثائق وقواعد عرفية أمنية لتأمين الاسواق والطرق المؤدية إليها ذهاباً وإياباً مثلها مثل أسواق منطقة عسير "خميس مشيط" و"اثنين بن حموض" و"ثلاثاء أبها" و"سبت بني بشر" وغيرها من أسواق القبائل ورجال الحجر التي كانت الاعراف تؤمن هذه الاسواق وطرقها ولعل أهم ما فيها أن الخطأ في السوق يعتبر خطأً على جميع القبائل وجميعها تطالب بحقوقها في التعدي والخطأ حتى يقال إن الرجل يلتقي في السوق قاتل أبيه أو أخيه أو غير ذلك ولا يستطيع أن يمسه ولو بكلمة.

منفذ علبين اليمني

هو المنفذ المقابل أو المناظر في الجانب اليمني الشقيق ولا يفصل بينهما سوى مسافة قصيرة لا تتجاوز 2 كلم وكانت الطريق فيما بين المنفذين قديماً عبارة عن طريق بدائياً يقطعه المسافرون والتجار سيراً على الاقدام أو على الجمال والحمير فقط حتى جاء العصر السعودي الزاهر الذي ربط المنفذ السعودي "علب" بالمنفذ اليمني "علبين" بطريق حضاري مرصوف ومسفلت وتم الاهتمام بوضع المنفذين حضارياً فزودت بكل ما يتطلبه العابرون من مكاتب وتجهيزات ومستودعات.. إلخ، ثم قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بفتح وتنفيذ الطريق الرابط بين المنفذ اليمني ومحافظة صعدة.

منفذ علب اقتصادياً

تكمن أهميته للجانب اليمني أكثر كونه أقصر الطرق المؤدية من العاصمة صنعاء مروراً باتجاه محافظة عمران فمحافظة صعدة وصولاً إلى هذا المنفذ وعن طريقه يصدر أبناء اليمن الشقيق محاصيل "البن والزبيب وكافة أنواع الحبوب والفواكه والخضروات والنباتات العطرية وبعض البهارات والمكسرات والمواشي والسمن والعسل وبعض المصنوعات الجلدية والخشبية وصولاً إلى الافران الشعبية والمصنوعات الفخارية والخزفية" ولهذا فقد انعكس ذلك حراكاً انتاجياً من قبل المواطن اليمني في الزراعة النشيطة وتربية الماشية والاهتمام ببعض المصنوعات اليدوية والنصف آلية وبالذات في محافظات "صعدة وعمران وصنعاء وذمار" ولعلها الاكبر مساحة وسكاناً، ساعدهم في ذلك قصر المسافة وزمن الوصول القياسي بهذه المنتجات إلى الأسواق السعودية فأبعد هذه المحافظات عن منفذ علب لا يتعدى ثلاثمائة كيلو متر ومعنى ذلك أنه خلال 3 ساعات يصبح التاجر اليمني بمنتجاته داخل الاسواق السعودية مما يمكنه من بيعها والعودة لمنزله في اليمن خلال نفس الزمن بل إن التسهيلات السعودية ومعاملة التاجر اليمني نفس معاملة التاجر السعودي شجعت هولاء التجار إلى أن يعودوا محملياً من الاسواق السعودية بما يريدون بيعه في السوق اليمني بكل أريحية.

طريق الحج والعمرة

تسجل هذه المحافظات اليمنية باتجاه هذا المنفذ حضوراً اقتصادياً كبيراً في مواسم السفر ومن أهمها الحج والعمرة والمغتربين بالمملكة حيث أن السواد الأعظم من هذه الأعداد تفضل هذا الطريق لقصر مسافته أولاً، ثم لان محافظات صنعاء وصعدة وعمران محافظات معتدلة المناخ صيفاً، مما يجعل السفر عبرها أفضل وصولاً إلى منفذ علب السعودي وهذا الامر أدى إلى حركة دائبة لهذه المحافظات التي تستفيد اقتصادياً من العابرين لها من بقية المحافظات ثم سهولة ويسر الاجراءات السعودية عند استقبالهم في محطة أو منفذ علب بما في ذلك أماكن الجلوس والراحة.

الشلل الاقتصادي

بهذه العبارة استهل قاسم عيضة "تاجر" من أهل صعدة "ضحيان" حديثه ل"الرياض" فقال: إن الحوثي وصالح جروا البلاد إلى كارثة اقتصادية، فقد توقفت عجلة الحياة تماماً فلا بيع ولا شراء ولا إنتاج ولا أي شيء يذكر وبنبرة حزينة قال: يا أخي "الشرق والغرب تنمية ونماء وانجاز ونحن مع الحوثي وصالح في جهل وفقر وأمراض".

وقال ل"الرياض" مسفر الجماعي "مزارع": كنت أسوق منتجاتي من البن والزبيب يومياً وخلال ساعات في أسواق السعودية وأعود لبيتي خلال ساعات ولكن الآن أين أذهب بإنتاجي وهل ستعوضني إيران والحوثي خسائري الزراعية، وأضاف كنا أهل صعدة نتسوق من الاراضي السعودية جميع مستلزماتنا المنزلية لمثالية الاسعار وجودتها مثلنا مثل الخليجيين الذين تعج بهم أسواق المنطقة الشرقية السعودية.