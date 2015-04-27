إيران تهدد السعودية: ما تفعلونه في اليمن لن يبقى دون رد



> هدد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والافريقية، حسين أمير عبداللهيان، بأن ما وصفه بـ«سلوك الرياض في محاصرة اليمن ومنع إرسال المساعدات الإنسانية إليه لن يبقى دون رد»، مشددا على أن الرياض لا يحق لها أن تقرر مصير الآخرين في المنطقة.

وأوضح أمير عبداللهيان «أن جميع الخيارات لمساعدة الشعب اليمني وإرسال المساعدات الإنسانية إليه ونقل جرحاه تحظى باهتمامنا»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

وأضاف: «لا يحق للسعودية أن تتخذ القرار بشأن مصير الآخرين في المنطقة، التدخل العسكري السعودي في البحرين قد أسفر عن سقوط المئات منالقتلى والجرحى واعتقال آخرين، وأدى إلى إيجاد شرخ عميق بين الحكومةوالشعب، وخلق أزمة عدم الاستقرار في هذا البلد، وهو الأمر الذي مازال مستمرا فيه»، على حد زعمه.

وقال عبداللهيان: «نتيجة استمرار العدوان السعودي على اليمن لن تكون سوى عدم الاستقرار في السعودية ومنطقتنا المشتركة».

وأضاف «لقد كان المتوقع أن تتخذ السعودية الخطى في مسار تعزيز الأمن المستديم في المنطقة، إلا أنها هي نفسها أصبحت اليوم المشكلة الأساسية لعدم الاستقرار في المنطقة، حيث نأمل بأن تلعب دورا بناء في المنطقة من خلال تغيير نهجها الخاطئ». وأكد عبداللهيان، أن طهران تدعم على الدوام الحوار بين البلدين في المسار الدبلوماسي.

الألمانية د.ب.أ