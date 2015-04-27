أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إيران تهدد السعودية: ما تفعلونه في اليمن لن يبقى دون رد

Google+ Print
إيران تهدد السعودية: ما تفعلونه في اليمن لن يبقى دون رد إيران تهدد السعودية: ما تفعلونه في اليمن لن يبقى دون رد


> هدد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والافريقية، حسين أمير عبداللهيان، بأن ما وصفه بـ«سلوك الرياض في محاصرة اليمن ومنع إرسال المساعدات الإنسانية إليه لن يبقى دون رد»، مشددا على أن الرياض لا يحق لها أن تقرر مصير الآخرين في المنطقة.

وأوضح أمير عبداللهيان «أن جميع الخيارات لمساعدة الشعب اليمني وإرسال المساعدات الإنسانية إليه ونقل جرحاه تحظى باهتمامنا»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

وأضاف: «لا يحق للسعودية أن تتخذ القرار بشأن مصير الآخرين في المنطقة، التدخل العسكري السعودي في البحرين قد أسفر عن سقوط المئات منالقتلى والجرحى واعتقال آخرين، وأدى إلى إيجاد شرخ عميق بين الحكومةوالشعب، وخلق أزمة عدم الاستقرار في هذا البلد، وهو الأمر الذي مازال مستمرا فيه»، على حد زعمه.

وقال عبداللهيان: «نتيجة استمرار العدوان السعودي على اليمن لن تكون سوى عدم الاستقرار في ومنطقتنا المشتركة».

وأضاف «لقد كان المتوقع أن تتخذ السعودية الخطى في مسار تعزيز الأمن المستديم في المنطقة، إلا أنها هي نفسها أصبحت اليوم المشكلة الأساسية لعدم الاستقرار في المنطقة، حيث نأمل بأن تلعب دورا بناء في المنطقة من خلال تغيير نهجها الخاطئ». وأكد عبداللهيان، أن طهران تدعم على الدوام الحوار بين البلدين في المسار الدبلوماسي.

الألمانية د.ب.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات