أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. «المسلماني»: مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب عن فترة حكم «عدلي منصور»

Google+ Print
بالفيديو.. «المسلماني»: مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب عن فترة حكم «عدلي منصور» بالفيديو.. «المسلماني»: مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب عن فترة حكم «عدلي منصور»

الرئيس عدلي منصور

قال الإعلامي أحمد المسلماني، مقدم برنامج «صوت القاهرة»، إن مكتبة الإسكندرية ستقوم بإصدار كتاب عن فترة حكم الرئيس الأسبق عدلي منصور.

وأوضح “المسلماني” خلال تقديم برنامجه “صوت القاهرة”، مساء الأحد، أن الكتاب سيوثق لفترة هامة للغاية من تاريخ ، مضيفًا: “عدلي منصور خرج من القصر مرفوع الرأس؛ لأنه أحسن الأداء خلال حكمه، والكثير انبهروا به وهتفوا له”.

وأشار إلى إقامة حفل توقيع الكتاب في مكتبة الإسكندرية يوم 12 مايو المقبل، بحضور الرئيس الأسبق عدلي منصور، بالإضافة إلى إطلاق المكتبة لموقع إلكتروني له.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر