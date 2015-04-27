بالفيديو.. «المسلماني»: مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب عن فترة حكم «عدلي منصور»

قال الإعلامي أحمد المسلماني، مقدم برنامج «صوت القاهرة»، إن مكتبة الإسكندرية ستقوم بإصدار كتاب عن فترة حكم الرئيس الأسبق عدلي منصور.

وأوضح “المسلماني” خلال تقديم برنامجه “صوت القاهرة”، مساء الأحد، أن الكتاب سيوثق لفترة هامة للغاية من تاريخ مصر، مضيفًا: “عدلي منصور خرج من القصر مرفوع الرأس؛ لأنه أحسن الأداء خلال حكمه، والكثير انبهروا به وهتفوا له”.

وأشار إلى إقامة حفل توقيع الكتاب في مكتبة الإسكندرية يوم 12 مايو المقبل، بحضور الرئيس الأسبق عدلي منصور، بالإضافة إلى إطلاق المكتبة لموقع إلكتروني له.

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