فيديو.. إبراهيم عيسى: السيسي هو المسؤول الأول عن إدارة الدولة وليس الحكومة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو المسؤول الأول عن إدارة البلاد، مشيرًا إلى أنه يجب قتل نظرية «الرئيس حلو والحكومة وحشة».

وأضاف «عيسى»، خلال برنامجه «25/30» على فضائية «أون تي في»، مساء الأحد: «الرئيس الديمقراطي هو المسؤول الأول عن إدارة البلاد، ومن ثم أي تحية تُوجّه للحكومة تُوجّه في نفس الوقت للرئيس، وأي انتقاد للحكومة هو انتقاد للرئيس».

واستنكر «عيسى»، تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي، قائلًا: «فين الحكومة.. أمال القضايا الكبرى مين هينشغل بيها».

وأشار إلى أنه لم يحدث أي تغيير في إدارة البلاد، موضحًا: «فيه مشاكل وفساد وإهمال وتقصير ومراوغة، كل الحاجات دي كانت قبل ثورة 25 يناير».

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