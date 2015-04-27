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الشرطة الأمريكية تعتقل 34 شخصًا في بالتيمور لتورطهم بأعمال شغب

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الشرطة الأمريكية تعتقل 34 شخصًا في بالتيمور لتورطهم بأعمال شغب الشرطة الأمريكية تعتقل 34 شخصًا في بالتيمور لتورطهم بأعمال شغب


> أعلنت شرطة مدينة بالتيمور الأمريكية، أن 6 من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة، و34 شخصًا اعتقلوا خلال أعمال شغب جرت، مساء السبت، على هامش تظاهرة احتجاجية على وفاة شاب أسود، بعد إصابته بجروح خلال توقيفه من قبل الشرطة.

وقال جيريمي سيلبرت، المتحدث باسم شرطة المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، إن «مجموعة صغيرة من المتظاهرين تسببت باضطرابات عنيفة في الوسط التجاري لبالتيمور وفي غربها، مساء السبت، بعد أن كانت معظم الاحتجاجات سلمية طيلة النهار».

وأضاف: «جرى توقيف 34 شخصًا تقريبًا، وأصيب 6 شرطيين بجروح طفيفة»، متابعًا أنه خلال أعمال الشغب «جرى تكسير واجهات العديد من المتاجر، وتضرر العديد من آليات الشرطة وممتلكات أخرى».

أ.ف.ب

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