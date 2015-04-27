أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استنفار أمنى بمحيط المنشآت الحيوية بالبحيرة عقب تفجير برجى كهرباء

Google+ Print
استنفار أمنى بمحيط المنشآت الحيوية بالبحيرة عقب تفجير برجى كهرباء استنفار أمنى بمحيط المنشآت الحيوية بالبحيرة عقب تفجير برجى كهرباء
تشهد محافظة البحيرة، الآن استنفارا أمنيا من جانب قوات الشرطة، لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية ومبنى مديرية الأمن، وذلك للتصدى لأى أعمال شغب أو عنف قد تحدث من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد قيام إرهابيين بتفجير برجى كهرباء ضغط عالى بمدينة النوبارية بالبحيرة مما أدى لسقوط أسلاك الكهرباء على الطريق الصحراوى مما أدى إلى توقف حركة سير السيارات وشلل مرورى بالطريق الصحراوى.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، هرعت سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ البرى وخبراء المفرقعات برئاسة العميد جمال يس، إلى مسرح الأحداث للسيطرة على الأحداث وجارى تحرير محضر بالواقعة.

من جانبه، أكد اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك حالة استنفار أمنى قصوى للتصدى لأى أعمال عنف أو إثارة الشغب من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وأنه تم تكليف فريق بحث على أعلى مستوى من ضباط إدارة البحث الجنائى تحت إشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن الوطنى للعمل على ضبط المتورطين فى ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إلى أنه تم الدفع بـ 4 تشكيلات من قوات الأمن والمدرعات المصفحة بالإضافة إلى الاستعانة بـ 20 مجموعة قتالية لتأمين المنشآت الحيوية، وللتصدى لأى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام.

- تفجير برج كهرباء بالنوبارية فى البحيرة وتوقف "صحراوى القاهرة الإسكندرية"

- بعد أقل من 15 دقيقة.. تفجير برج كهرباء ثانٍ بالنوبارية فى البحيرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365