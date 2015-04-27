بالصور.. ضباط هيئة الرقابة الإدارية فى زيارة مفاجئة لمستشفى الإبراهيمية

قام ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمكتب الشرقية، أمس الأحد، بزيارة مفاجئة لمستشفى الإبراهيمية العام، للوقوف على آخر المستجدات فى إصابة أكثر من 500 شخص من أهالى مدينة الإبراهيمية باشتباه تسمم غذائى. وذلك فى إطار حرص الرقابة على صحة وسلامة المواطنين.

واستمع ضباط الهيئة، إلى المرضى المحتجزين بالمستشفى تحت الملاحظة، وأفاد بعضهم أنهم شعروا بأعراض قىء وإسهال شديدة، إثر تناولهم مياه الشرب.

فيما اجتمع ضباط الرقابة بالدكتور شريف متين وكيل مديرية الصحة بالشرقية، والدكتور فكرى طنطاوى مدير مستشفى، للوقوف على آخر التطورات والإطلاع على التقارير الطبيبة للمرضى.

وتوجه الضباط بعد ذلك لمحطة مياه الشرب بمدينة الإبراهيمية لمعاينتها وتم أخذ عينات منها وتحليها فى الحال من خلال المعامل المركزية بالقاهرة, وتبين أن المياه صالحة للاستخدام الآدمى وصالحة للشرب.

وكشفت التحقيقات، عن أن المصابون جميعهم من أماكن متفرقة وأنهم أرجعوا السبب الرئيسى وراء التسمم إلى مياه الشرب، فيما لم تعلن أى جهة رسمية بمحافظة الشرقية عن السبب الحقيقى للتسمم وخاصة بعد أن كشفت العيينات التى تم تحليلها من قبل شركة مياه الشرب ومديرية الصحة بالشرقية، أن مياه لشرب بمحطة الإبراهيمية مطابقة للمواصفات وصالحة للاستخدام الآدمى.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد رجب محمود، مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد استقبال مستشفى الإبراهيمية حالات متنوعة ما بين رجال وسيدات وأطفال، مصابين بنزلات معوية متشابهة وقىء وإسهال.

فيما بلغ عدد المصابين طبقا لبيان صادر من مديرية الصحة، 576 حالة تماثلوا جميعا للشفاء وتم حجز 10 حالات منهم بمستشفى الإبراهيمية، وحالتين بمستشفى الزقازيق الجامعى.

وكان "أحمد كمال زكى"، 52 سنة، حداد، ومقيم بمدينة الإبراهيمية، توجه لمستشفى الإبراهيمية العام، ضمن مصابى الإبراهيمية، وتم تحويله لمستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق لعمل تحاليل غازات فى الدم، وفى الصباح، توقفت عضلة القلب فجأة وتوفى، وأفادت مصادر طبية أن المتوفى يعانى من أمراض الكبد وأن الوفاة ترجع لأسباب مرضية أخرى، فيما أفادت أسرته أنه توفى بسبب إصابته باشتباه تسمم ناتج عن تناوله مياه الشرب.



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أحد الأطفال أثناء تواجده بالمستشفى



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طفلة أثناء تواجدها بالمستشفى



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ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية أثناء تواجدهم بالمستشفى



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كشف بأسماء بعض المرضى



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ضابط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية أثناء دخوله مستشفى الإبراهيمية لسؤال المرضى