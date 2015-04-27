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مختار نوح: المكتب الإدارى للإخوان بالخارج تمويله أوروبى للتحريض ضد مصر

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مختار نوح: المكتب الإدارى للإخوان بالخارج تمويله أوروبى للتحريض ضد مصر مختار نوح: المكتب الإدارى للإخوان بالخارج تمويله أوروبى للتحريض ضد مصر
أكد مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، أن المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى الخارج، تم تدشينه بدون علم قيادات مكتب الإرشاد وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمود عزت، موضحا أن هذا المكتب يمول من أوروبا لاستمرار التحريض ضد .

وأضاف نوح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مكتب إرشاد الإخوان أصبح مشلولا تماما، وغير قادر على فعل أى شىء، مشيرا إلى أن إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان لم يكن عضوا فى الجماعة حتى وقت قريب.


>- مختار نوح: "تحالف دعم الإخوان" بُنى على المصلحة وليس له أهداف

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