بعد أقل من 15 دقيقة.. تفجير برج كهرباء ثانٍ بالنوبارية فى البحيرة

فجر إرهابيون، منذ قليل، برج كهرباء ضغط عالى ثانٍ أمام مدينة النوبارية بالطريق الصحراوى فى محافظة البحيرة باتجاه الإسكندرية، مما أدى إلى تحطم أحد قواعد البرج.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالحادث من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وهرعت سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ البرى وخبراء المفرقعات برئاسة العميد جمال يس، إلى مسرح الأحداث للسيطرة على الأحداث، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

- تفجير برج كهرباء بالنوبارية فى البحيرة وتوقف "صحراوى القاهرة الإسكندرية"