"أكل الغلابة حماية".. الفول والعدس أفضل الأطعمة للوقاية من مرض السكر

كتب إسلام إبراهيم

يعد مرض السكر من النوع الثانى من أخطر الأمراض المزمنة على الإطلاق، فهو يصيب أكثر من 360 مليون شخص على مستوى العالم، ويتسبب فى مضاعفات صحية كثيرة. وكشفت تقرير نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى تقليل فرص الإصابة بمرض السكر، وحمايتهم من التعرض لما يعرف بمقدمات السكرى. وأشار التقرير إلى أن تناول 3 حصص غذائية أو أكثر من البقوليات فى الأسبوع يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من فرص الإصابة بمقدمات مرض السكرى، وبعض أعراض متلازمة الأيض، وذلك وفقا لدراسة طبية حديثة نشرت مؤخرًا. وتشمل قائمة البقوليات العديد من الأطعمة مثل الفول والعدس والحمص والبسلة والفاصوليا، وهى تساهم أيضًا فى تحفيز الشعور بالشبع والحد من الوزن الزائد وتراكم الدهون بالجسم وتقليل محيط الخصر، وكشفت دراسة حديثة نشرت بمجلة " British Journal of Nutrition " أن الحد من الدهون المتراكمة حول البطن يعد الوسيلة الأمثل للوقاية من الإصابة بمقدمات مرض السكر. وكما كشفت دراسة أخرى أن تناول ما يعادل 5 أكواب من البقوليات أسبوعيًا يساهم فى الحد من فرص الإصابة بمتلازمة الأيض، والتى يعد ارتفاع سكر الدم من أهم أعراضها، وهو ما يؤكد فاعلية البقوليات فى الوقاية من مرض السكر وأنها تعد الطعام المثالى لهؤلاء الأشخاص، خاصة أنها تتمتع بمؤشر جلايسيمى منخفض ولا ترفع سريعًا مستويات السكر بالدم.

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