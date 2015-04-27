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انفجار قنبلة صوتية بالفيوم

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انفجار قنبلة صوتية بالفيوم انفجار قنبلة صوتية بالفيوم

قنبلة بدائية الصنع – ارشيفية

وقع انفجار في الحادية عشرة من مساء أمس الأحد بحي الجامعة وكيمان فارس بمدينة الفيوم ، وتبين أن الصوت نجم عن انفجار قنبلة صوتية وضعها مجهول بجوار سور إدارة المرور بالفيوم ، ولم يسفر الانفجار عن وقوع أي إصابات بشرية أو مادية سور حدوث ثقب في السور وحفرة بالمكان.

تلقي اللواء يونس الجاحر مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارا من العميد هشام صادق مدير الحماية المدنية بوقوع الانفجار ، فانتقل خبراء المفرقعات للمكان حيث تم تمشيطه خشية وجود عبوات أخري ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
> أ ش أ

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