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وزير المالية السوداني : تطورات إيجابية في علاقة الخرطوم بصندوق النقد والبنك الدوليين

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وزير المالية السوداني : تطورات إيجابية في علاقة الخرطوم بصندوق النقد والبنك الدوليين وزير المالية السوداني : تطورات إيجابية في علاقة الخرطوم بصندوق النقد والبنك الدوليين

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بالسودان بدر الدين محمود، مساء أمس الأحد، حدوث تطورات إيجابية ملحوظة في علاقات بلاده مع المسؤولين التنفيذيين بصندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرًا إلى أنه التقى – خلال اجتماعات الربيع بواشنطن – بممثلين من دول فرنسا، وإيطاليا، واليابان، والنمسا.

جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية، مساء اليوم، عقب لقائه بالرئيس السوداني عمر البشير، لاطلاعه على نتائج زيارته الأخيرة لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال بدر الدين، إنه ناقش خلال مباحثاته مع عدد من المسؤولين من الصندوق والبنك الدوليين قضايا العلاقات بين صندوق النقد والبنك الدوليين من جانب والسودان من جانب آخر، مشيرًا إلى أنه التقى كذلك بعدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم مساعد وزير الخزانة الأمريكي، وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي ؛ لشرح التطورات في السودان، والمطالبة برفع الحصار وإعفاء ديون السودان.

أ ش أ

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