مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين من قوات ” فجر ليبيا” في اشتباك مع الجيش الليبي

قتل عنصر وأصيب آخران من قوات عملية “فجر ليبيا”،جراء هجوم قامت به قوات الجيش الليبي مدعومة من القوات المساندة بمناطق الزنتان وورشفانة والرجبان ،أمس الأحد، على بوابة «الهيرة» والتي تتمركز بها قوات فجر ليبيا (20 كم شمال غريان)، وهي البوابة الشمالية لبلدة غريان.

وقال مصدر عسكري اليوم، إن قوات الجيش شنت هجوما على بوابة «الهيرة» والتي تتمركز بها قوات فجر ليبيا ، وهي البوابة الشمالية لبلدة غريان،ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة أثنين آخريين لافتا أن اشتباكات عنيفة تدور بالبوابة .

وتعرّضت بوابة «القضامة» التي تتواجد فيها قوات «فجر ليبيا» في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إلى هجوم من قبل الجيش والقوات المساندة؛ مما أدّى إلى إصابة اثنين من عناصر البوابة ، بينما أعاد مسلحو «فجر ليبيا» في بوابة «بئر غني» انتشارهم وتمركزوا على قمم المرتفعات المجاورة .

وكان مجلس غريان البلدي أعلن مساء الأربعاء الماضي، حالة التأهب القصوى داخل نطاق الحدود الإدارية للبلدية فيما بدا تحسبًا لهجوم متوقع ، ودعا المجلس في بيانٍ منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جميع الهيئات والمؤسسات والقطاعات إلى العمل بمقتضى ذلك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير حياله.

> أ ش أ