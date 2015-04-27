ضبط 60 مطلوبًا لتنفيذ أحكام و280 مخالفة مرورية في شمال سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء، أمس احد، من ضبط 60 مطلوبًا ، وضبط وتحرير 280 مخالفة مرورية، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية المكبرة التي استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها.

وأعلن مصدر بمديرية أمن شمال سيناء أنه في مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 60 مطلوبًا ، من بينهم المحكوم عليه “محمد. ك.ع.أ” (26 عامًا) مقيم في حي البراهمة بدائرة قسم شرطة رفح ، والمطلوب للتنفيذ عليه في قضية جنايات (تزوير) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ، إلى جانب 36 محكومًا عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و6 من المحكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و10 من المحكوم عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و7 من المحكوم عليهم في قضايا جنح المخالفات.

ومن جهة أخرى ، في مجال جهود الحملة وإدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها، تم ضبط وتحرير 280 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

> أ ش أ