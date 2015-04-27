كاميرون يعلن مغادرة فريق البحث والإنقاذ البريطاني إلى نيبال مساء اليوم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مساء أمس الأحد، أن فريق بحث وإنقاذ بريطاني في طريقها مساء اليوم إلى نيبال لمساعدة البلاد بعد الزلزال المدمر الذي ضربها، وأودى بحياة 2500 شخص على الأقل.

وقال كاميرون – في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – “فريق البحث والإنقاذ ومسعفون يطيرون الليلة إلى نيبال للمساعدة في أعقاب الزلزال”.

> وأضاف “طائرة تتبع القوات الجوية ستوصل تعزيزات ومزيدًا من الإمدادات غدًا”.

وتسبب الزلزال ـ الذي بلغت قوته نحو 7.8 درجات على مقياس ريختر يوم أمس – في مقتل نحو 2500 شخص وتدمير عدد كبير من المباني التاريخية والبنية التحتية في نيبال.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة التنمية الدولية، جستن جريننج، اليوم الأحد، إرسال فريق بحث وإنقاذ وخبراء طبيين كجزء من زيادة قدرة الحكومة لدعم جهود الإغاثة في نيبال.

وقالت جريننج – في بيان صادر من وزارة التنمية الدولية – “نحن بصدد نشر خبراء مدربين تدريبًا عاليًا في البحث والإنقاذ وأطباء متخصصين في علاج الصدمات لسحب الناس من تحت الأنقاض وإنقاذ الأرواح”.

وأضافت “هذا الانتشار هو أحدث خطوة في استجابة المملكة المتحدة للزلزال في نيبال، والتي تشمل: تقديم خمسة ملايين استرليني دعمًا من المملكة المتحدة، تضم ثلاثة ملايين استرليني في إطار (آلية الرد السريع)، إضافة إلى مليوني استرليني للصليب الأحمر البريطاني.”

ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند – في تعليقه على الأزمة – “هناك عدة مئات من الرعايا البريطانيين في نيبال في هذا الوقت من العام، ونتوقع أنه من شبه المؤكد سيكون البعض منهم قد شهد الزلزال، ولكن في هذه اللحظة ليس لدينا أي تقارير عن مواطنين بريطانيين قتلوا أو جرحوا.”

وأضاف – في بيان صادر من الخارجية البريطانية – “موظفو السفارة البريطانية يتواجدون على الأرض وقدموا المساعدة العملية إلى حوالي 200 مواطن بريطاني. وكانت فرق من الموظفين القنصليين أيضًا تجوب المستشفيات والفنادق والمناطق الشعبية مع السياح تبحث عن الرعايا البريطانيين الذين قد يحتاجون إلى المساعدة.”

وأوضح هاموند أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات التي سببها الزلازل يجعل من الصعب للاتصال بالناس الذين قد سافروا إلى المناطق النائية لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نستطيع، بالعمل مع الشركات السياحية، تحديد من هم في نيبال السؤال عنهم.

يذكر أن وزيرة التنمية الدولية كانت قد ترأست ظهر اليوم اجتماع لجنة الكوبرا الحكومية للطوارئ لبحث استجابة المملكة المتحدة للزلزال المدمر في نيبال.

> أ ش أ