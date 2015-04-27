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القبض على أحد أكبر تجار السلاح بقنا وبحوزته أسلحة وذخيرة قبل بيعها

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القبض على أحد أكبر تجار السلاح بقنا وبحوزته أسلحة وذخيرة قبل بيعها القبض على أحد أكبر تجار السلاح بقنا وبحوزته أسلحة وذخيرة قبل بيعها
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دشنا، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، من القبض على تاجر للأسلحة النارية والذخيرة، وعثر بحوزته على كمية من السلاح والذخيرة قبل بيعها.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد هشام خطاب مدير إدارة البحث الجنائى بقنا، يفيد بتمكن قوة أمنية من مركز شرطة دشنا بقيادة الرائد أسامة مندوة رئيس مباحث دشنا، والنقيب محمود إسماعيل من القبض على يسرى.ص.ش، 35 سنة، عامل، بعد ورود معلومات عن قيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة.

وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة وكر المتهم، وعثر بحوزته على 4 بنادق آلية الصنع وبندقية خرطوش ومسدس ساقية وكمية كبيرة من الذخيرة.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.

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مصر 365