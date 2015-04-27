القبض على بقال بحوزته 30 ألفًا و500 صاروخ ألعاب نارية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا أمس، من القبض على بقال من مدينة الفكرية التابعة لمركز أبوقرقاص، وبحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا يفيد بالقبض على شبيب، 30 سنة، بقال من أبوقرقاص، وبحوزته 30 ألفًا و500 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع ومبلغ مالى بقصد الاتجار.

وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2733 لسنة 2015 إدارى مركز أبوقرقاص.

كما تم القبض على إبراهيم.ن، 28 سنة، بقال من أبوقرقاص أيضًا وبحوزته 2964 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع بقصد الاتجار.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2730 لسنة 2013 إدارى مركز أبوقرقاص.