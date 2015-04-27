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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة

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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة القبض على 4 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، منذ قليل، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من القبض على 4 عاطلين بينهم مسجل شقى خطر وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة بقصد الاتجار.

وجاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى وتجار وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث قد تمكنوا من ضبط 4 عاطلين بدائرة مركز كفر الدوار وبحوزتهم نصف كيلو حشيش، وجار العرض على النيابة.

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