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الأمم المتحدة : منع انتشار الأمراض على رأس أولويات مهام فرق الانقاذ المتوافدة على نيبال

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الأمم المتحدة : منع انتشار الأمراض على رأس أولويات مهام فرق الانقاذ المتوافدة على نيبال الأمم المتحدة : منع انتشار الأمراض على رأس أولويات مهام فرق الانقاذ المتوافدة على نيبال

الأمم المتحدة

أكدت اورلا فاجان المتحدثة باسم الأمم المتحدة أن منع انتشار الأمراض يتصدر قائمة أهداف فرق الإنقاذ التى تتوافد على نيبال لمواجهة أثار الزلزال المدمر الذى وقع هناك أمس وأسفر – حتى الآن – عن مصرع 2300 شخص.

ونقلت (ايه بى سي نيوز) الأمريكية عن فاجان – التى فى الطريق الى كاتمندو – قولها ” إن 14 فريقا طيبا دوليا ، علاوة على 15 من فرق الانقاذ والبحث الآخر فى الطريق الآن الى نيبال”.

وأشارت الى أن وصول الفرق الطبية وفرق الإنقاذ والبحث الى المواقع المتضررة من الزالزل يستلزم استخدام طائرات عسكرية.

على صعيد متصل ، أعادت السلطات النيبالية فتح مطار كاتمندو الدولى بعد اغلاقه اثر الزلزال الكارثى الذى ضرب البلاد أمس بقوة 9ر7 درجة بمقياس رختر ، الأمر الذى جدد الأمل فى امكانية دخول المساعدات الطبية وفرق الإنقاذ الدولية الى نيبال بشكل سلس نسبيا.
> أ ش أ

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أونا

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