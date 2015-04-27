أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

طائرة عسكرية أمريكية تتوجه الى كاتمندو محملة بمساعدات للمتضررين من زلزال نيبال

Google+ Print
طائرة عسكرية أمريكية تتوجه الى كاتمندو محملة بمساعدات للمتضررين من زلزال نيبال طائرة عسكرية أمريكية تتوجه الى كاتمندو محملة بمساعدات للمتضررين من زلزال نيبال

توجهت طائرة عسكرية أمريكية أمس الأحد الى كاتمندو محملة بمساعدات انسانية وطبية للمتضررين من الزلزال الذى ضرب نيبال أمس وأسفر – حتى الآن – عن مصرع 2300 شخص.

وذكرت ” فوكس نيوز”   الأمريكية أن الطائرة تقل 70 شخصًا من عناصر الإنقاذ والبحث ، علاوة على 45 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية الأمريكية.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاجون) بأنه من المتوقع وصول طائرة المساعدات الأمريكية غدا الإثنين الى كاتمندو.

وكانت السلطات النيبالية قد أعادت فتح مطار كاتمندو الدولى أمام حركة الملاحة الجوية الأمر الذى بعث الأمل من جديد فى امكانية وصول المساعدات الطبية والإنسانية للمتضررين من الزلزال.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل