طائرة عسكرية أمريكية تتوجه الى كاتمندو محملة بمساعدات للمتضررين من زلزال نيبال

توجهت طائرة عسكرية أمريكية أمس الأحد الى كاتمندو محملة بمساعدات انسانية وطبية للمتضررين من الزلزال الذى ضرب نيبال أمس وأسفر – حتى الآن – عن مصرع 2300 شخص.

وذكرت شبكة ” فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن الطائرة تقل 70 شخصًا من عناصر الإنقاذ والبحث ، علاوة على 45 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية الأمريكية.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاجون) بأنه من المتوقع وصول طائرة المساعدات الأمريكية غدا الإثنين الى كاتمندو.

وكانت السلطات النيبالية قد أعادت فتح مطار كاتمندو الدولى أمام حركة الملاحة الجوية الأمر الذى بعث الأمل من جديد فى امكانية وصول المساعدات الطبية والإنسانية للمتضررين من الزلزال.

> أ ش أ