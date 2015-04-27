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الخارجية الأمريكية تعلن مقتل 3 من مواطنيها جراء الزلزال الأخير في نيبال

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الخارجية الأمريكية تعلن مقتل 3 من مواطنيها جراء الزلزال الأخير في نيبال الخارجية الأمريكية تعلن مقتل 3 من مواطنيها جراء الزلزال الأخير في نيبال

الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، عن مقتل 3 شخاص أمريكيين، خلال الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال يوم أمس السبت، وأسفر، حتى الآن، عن مصرع 2300 شخص على الأقل.

وذكرت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن من بين القتلى الثلاثة دان فريدنبرج المسؤول التنفيذي في شركة “جوجول” العملاقة، بالإضافة إلى طبيبة تدعى “ماريسا ايف جيراوانج”، والثالث مخرج أفلام وثائقية يدعى “توم تابلين”.

وأضافت الشبكة أن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم خلال انهيار أرضي في جبل ايفرست، ناتج عن الزلزال الأخير في نيبال الذي بلغت قوته 8ر7 درجة بمقاس ريختر وشعر به سكان الدول المجاورة مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
> أ ش أ

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