قيادة طيران الجيش العراقي تنقذ 7 جنود محاصرين في “ناظم التقسيم” بالأنبار

أنقذت قيادة طيران الجيش بإمرة قائد طيران الجيش العراقي الفريق أول الركن حامد المالكي، أمس الأحد، 7 من الجنود العراقيين المحاصرين في منطقة “ناظم التقسيم” شمال الفلوجة بحافظة الأنبار غرب العراق .

وقال الفريق المالكي – في تصريح صحفي مساء أمس – إن عملية الإنقاذ نفذتها طائرة للإنقاذ في حماية خمس طائرات مقاتلة تعاملت مع الأهداف المعادية في منطقة وعرة – صعبة التضاريس التي ظل الجنود بها لثلاثة أيام تحت حصار من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف: أن القوة الجوية التي قادها بنفسه تمكنت من إنقاذ العسكريين المحاصرين رغم إطلاق نيران تعاملت معها الطائرات العراقية وأسكتتها بقصف جوي أسفر عن مقتل العديد من مسلحي داعش وتدمير معداتهم وأسلحتهم.

وأشار إلى أن القوة الجوية أنقذت الجنود السبعة والعودة بهم سالمين إلى القاعدة الجوية في بغداد، مؤكدًا أن إنقاذ الجنود واجب وطني وديني على مدار الساعة في كافة مناطق العمليات العسكرية.

> أ ش أ