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15 يوليو المقبل.. فتح باب القبول بالتعليم المفتوح بآداب طنطا

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15 يوليو المقبل.. فتح باب القبول بالتعليم المفتوح بآداب طنطا 15 يوليو المقبل.. فتح باب القبول بالتعليم المفتوح بآداب طنطا

وافقت جامعة طنطا، برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس الجامعة، على فتح باب القبول بنظام التعليم المفتوح بكلية الآداب بالجامعة، للعام الدراسى المقبل 2013/2014، اعتبارًا من يوم 15 يوليو المقبل، بمقر الكلية بسبرباى.

صرح بذلك الدكتور محمد ذكى السديمى، عميد آداب طنطا، مضيفا أن القبول بنظام التعليم المفتوح يشمل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، وما يعادلهما، بالإضافة إلى الدبلومات الفنية، بشرط مضى 5 سنوات عليها.

مشيرًا إلى أنه سيتم تدريس ست برامج دراسية متميزة، تشمل: الدراسات العربية والثقافة الإسلامية، والدراسات الاجتماعية والنفسية، والمساحة "الكارتوجرافيا" ونظم المعلومات الجغرافية، والمكتبات والمعلومات، واللغة الإنجليزية والمحادثة، والدراسات الإعلامية والسياسية، ويمنح الطالب بنهاية الدراسة درجة الليسانس فى الآداب.

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