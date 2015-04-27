قوات الحرس الوطني السعودي تصل نجران للمشاركة في تأمين حدود المملكة الجنوبية

وصلت طلائع قوات وزارة الحرس الوطني التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى، لكافة القوات العسكرية لمنطقة نجران ؛ للمشاركة في الدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية الجنوبية إلى جانب القوات العسكرية الأخرى، وذلك لمواجهة أي تهديدات محتملة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه القوات تعد إحدى عناصر القوة الوطنية التي تشارك في حماية المصالح الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية إلى جانب عناصر القوة الوطنية الأخرى.

وتتكون القوات من لواء مشاة آلي يضم وحدات مشاة ، ووحدات المدفعية والهاون ، والدفاع الجوي ، والاستطلاع ، والهندسة، والإمداد والتموين ، والأسلحة المضادة للدروع ، ومدافع الاقتحام ، ومدربة على القيام بالعمليات القتالية التقليدية والعمليات الأمنية في الوقت نفسه ، بما يتناسب مع التحديات القائمة التي يواجهها العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص.

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