وزير المالية : كل المؤشرات تشير إلى أن السياسة الاقتصادية المصرية تسير على الطريق الصحيح

أكد الدكتور هاني قدري وزير المالية أن كل المؤشرات تشير إلى أن السياسة الاقتصادية المصرية تسير على الطريق الصحيح ، لافتا إلى وجود رؤية جديدة لنقل الاقتصاد المصري إلى مراحل متقدمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف قدري ـ خلال استضافته على فضائية ” صدى البلد” ، مساء أمس ـ إنه لم يكن هناك وعي خلال الفترات الماضية بأهمية وقوة شخصية مصر لإقامة اقتصاد قوي ، منوها بوجود حشد يعمل ضد مصر في الوقت الذي يسعى فيه البعض أيضا من أجل مصلحة الوطن.

وأعلن الوزير رفضه واعتراضه على إطلاق بعض وسائل الإعلام مصطلح انهيار على تعاملات البورصة المصرية ، لافتا إلى أن ما يحدث هو مجرد ذبذبات فقط ، مؤكدا أن الاقتصاد المصري سيعود مرة أخرى عندما تعود الثقة في المؤسسات الاقتصادية.

وأضاف أن الضرائب لن تقترب من الباعة الجائلين فى الشارع ، بخلاف المشروعات العملاقة ، وسيتم تحصيل ضرائب من أصحاب الأعمال الكبيرة والضخمة التى تخاطب القوة الشرائية، مستشهدا بأن 80% من الضرائب التى تحصلها الحكومة الأمريكية يتم إنفاقها على المدارس الحكومية.

وأكد أنه سوف يتم احتساب الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المواطن فى يده وليس على الورق ، موضحا أنه من مصلحة مصر أن يكون فيها آلاف المستثمرين يكسبون ويحققون أرباحا من خلال المشروعات العملاقة، فمصر تطبق ضريبة القيمة المضافة الآن وهى التى تسمى “المبيعات” سابقا ، ومعظم التضخم يتجه نحو الفئات الغنية ويبتعد عن الفئات الفقيرة.