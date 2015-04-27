انفجار عبوة ناسفة بجوار إدارة مرور الفيوم دون إصابات

شهدت مدينة الفيوم منذ قليل، وقوع انفجار قوى سمع دويه فى مختلف أحياء المحافظة، حيث انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع بجوار سور إدارة مرور الفيوم بحى كيمان فارس بمدينة الفيوم، وتسببت فى إحداث فتحة فى سور المبنى، وتحطيم زجاج عمارات سكنية مجاورة، دون إصابات بشرية.

وكان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغ من الأهالى بحى كيمان فارس بمدينة الفيوم بحدوث صوت انفجار بالمنطقة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى المكان وتبين انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع بجوار سور الفحص الفنى بإدارة مرور الفيوم وتسببت فى احداث فتحة حوالى 10 سم فى السور، وتسببت فى تحطيم زجاج واجهة عمارة سكنية مواجهة للمبنى.