أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انفجار عبوة ناسفة بجوار إدارة مرور الفيوم دون إصابات

Google+ Print
انفجار عبوة ناسفة بجوار إدارة مرور الفيوم دون إصابات انفجار عبوة ناسفة بجوار إدارة مرور الفيوم دون إصابات
شهدت مدينة الفيوم منذ قليل، وقوع انفجار قوى سمع دويه فى مختلف أحياء المحافظة، حيث انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع بجوار سور إدارة مرور الفيوم بحى كيمان فارس بمدينة الفيوم، وتسببت فى إحداث فتحة فى سور المبنى، وتحطيم زجاج عمارات سكنية مجاورة، دون إصابات بشرية.

وكان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغ من الأهالى بحى كيمان فارس بمدينة الفيوم بحدوث صوت انفجار بالمنطقة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى المكان وتبين انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع بجوار سور الفحص الفنى بإدارة مرور الفيوم وتسببت فى احداث فتحة حوالى 10 سم فى السور، وتسببت فى تحطيم زجاج واجهة عمارة سكنية مواجهة للمبنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365