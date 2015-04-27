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تطبيق حظر التجوال بالعريش وسط التزام من الأهالى

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تطبيق حظر التجوال بالعريش وسط التزام من الأهالى تطبيق حظر التجوال بالعريش وسط التزام من الأهالى
بدأ فى مدينة العريش، قبل قليل، تطبيق حظر التجوال فى أول يوم له بعد تقليص ساعاته ليصبح من الثانية عشر ليلا حتى السادسة صباحا، وغادر الأهالى الشوارع التى خلت من المارة، وأغلقت المحلات ابوابها فيما تجوب دوريات الشرطة كافة مناطق العريش.

وتطلق الارتكازات الأمنية نيرانها التحذيرية بكثافة من مختلف مناطق تواجدها، كما تطلق القنابل الصوتية والتى تحدث أصوات انفجارات يسمع صداها بمختلف أنحاء المدينة.

وكان حظر التجوال قد بدأ تطبيقه لفترة 3 أشهر جديدة بعد مرور 6 أشهر على تطبيقه، ابتداء من مساء اليوم، ويشمل مناطق العريش ورفح والشيخ زويد.

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