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النيابة تأمر بحبس "مستريح كفر الشيخ" 4 أيام على ذمة التحقيق

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النيابة تأمر بحبس "مستريح كفر الشيخ" 4 أيام على ذمة التحقيق النيابة تأمر بحبس "مستريح كفر الشيخ" 4 أيام على ذمة التحقيق
قرر المستشار أحمد عبد الحى، رئيس نيابة بندر كفر الشيخ، وعمرو أنور وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد الحلو المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس "م.ص.ب.ا"، 30 سنة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، المعروف بـ"مستريح كفر الشيخ"، وسرعة ضبط شريكه المتهم الثانى"ا.م.ع.أ" 29 سنة، بتهمة استيلائهما على 3 ملايين جنيه.

وكانت مباحث قسم أول كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، تحت إشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن تمكنت من ضبط "م.ص.ب.ا" 30 سنة، اشترك مع آخر فى الاستيلاء على 3 ملايين جنيه، لتوظيفها فى مجال الاتجار بالمواد الغذائية.

وتلقى اللواء عبد الرحمن شرف، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى بلاغ من خالد سعيد محمد الجندى 38 سنة، مدير مبيعات بشركة أكتوبر للصناعات الغذائية، ويقيم دائرة قسم الأهرام، الجيزة، و15 آخرين (يقيمون دائرة قسم أول) بتضررهم من مندوبى المبيعات بذات الشركة، وهما "م.ص.ب.ا"، 30 سنة ويقيم بناحية ميت علوان، دائرة القسم، و"ا.م.ع.أ" 29 سنة، ويقيم قرية دقلت، مركز كفر الشيخ لقيامهما بالنصب والتحايل عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 3 ملايين جنيه بحجة توظيفها فى مجال الاتجار بالمواد الغذائية (خارج نشاط الشركة) مقابل أرباح شهرية 20%، وتم ضبط المتهم الأول بمواجهته اعترف بالواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وضبط المتهم الثانى.

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مصر 365

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