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فاروق جويدة: دعوات خلع الحجاب استبدادية.. ومهاجمو "التراث" مستهترون

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فاروق جويدة: دعوات خلع الحجاب استبدادية.. ومهاجمو "التراث" مستهترون فاروق جويدة: دعوات خلع الحجاب استبدادية.. ومهاجمو "التراث" مستهترون
استنكر الشاعر الكبير فاروق جويدة، الدعوات المطالبة بخلع الحجاب، قائلاً: إن هذه فتنة ودعوات استبدادية ومغالطات فكرية مشوهة، لا تمت للحرية بصلة، وتصور النساء كالقطيع وتشبه إلى حد كبير أفعال الإخوان.

وأبدى الشاعر الكبير خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "دريم 2"، اعتراضه على طريقة تناول إسلام بحيرى لكتب التراث والتشكيك فى الأئمة الأربعة، مؤكداً أن "بحيرى" هاجم القيم والثوابت والرموز بأسلوب ساخر ومستهتر، وطريقة طرحه تتطلب أن يكون مؤهلاً فى قراءة هذا التراث، وليس تصيد بعض مناطق الضعف، كما أن منهجية الحوار تتطلب الحجة والأمانة والمصداقية للإحاطة بكل جوانب القضية بعيدا عن التوقف عند نص معين.


>- "جويدة" تعليقاً على مداخلة "مبارك":"أشياء من خارج الزمن ويجب طى صفحتها"

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