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3 أدوات مكياج قد تسبب لكِ أضرارًا بالغة فى نهار الصيف

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3 أدوات مكياج قد تسبب لكِ أضرارًا بالغة فى نهار الصيف 3 أدوات مكياج قد تسبب لكِ أضرارًا بالغة فى نهار الصيف
بعض الفتيات يفضلن وضع المكياج فى أى وقت من اليوم، وطوال فصول السنة، على الرغم من الإجهاد الذى يطال بشرتهن، إلا أن الدكتور رامى فؤاد، أخصائى أمراض الجلدية، يحذر- خاصة فى نهار فصل الصيف- من بعض مستحضرات التجميل واستخدام بعض أدوات الماكياج، لتحافظ الفتاة على رونق بشرتها.

أضرار 3 نوعيات من مستحضرات التجميل على البشرة فى نهار الصيف


>وفى الصيف كما يوضح د. رامى، تتفاعل دهون البشرة من مستحضرات التجميل وكريمات الأساس الكيميائية، ما يجعلها عرضة للإصابة بالتقرحات الجلدية، والحساسية الجلدية، إضافة إلى ظهور البثور من ارتفاع درجة الحرارة والتعرض لأشعة الشمس.

كريم الأساس.. والماسكرا.. والروج.. احذريهم


>ويحذر أخصائى الجلدية من استخدام كريم الأساس فى فصل الضيف وأثناء النهار، لتفاعله مع الجلد محدثًا بثورًا سوداء وانسداد مسام وزيادة تعرق، كما ينصح بتجنب وضع الروج القوى والاكتفاء بزبدة الكاكاو عند التعرض للشمس حتى تنال الشفاه التهوية اللازمة لها، مع التوقف عن وضع الماسكرا فى نهار الصيف حتى لا تصاب الرموش بالضعف والتكسر خاصة مع تعرضها لأشعة الشمس.

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