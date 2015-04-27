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نصف كبار السن فى العالم يتناولون الأسبرين يوميا

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نصف كبار السن فى العالم يتناولون الأسبرين يوميا نصف كبار السن فى العالم يتناولون الأسبرين يوميا
كشفت دراسة علمية حديثة أن أكثر من نصف البالغين فى منتصف العمر وكبار السن يتناولون الأسبرين يومياً، لمنع النوبات القلبية والسكتة الدماغية أو أى أمراض خطيرة أخرى.

- توصيات الجمعيات الطبية


>وتوصى الجمعيات الطبية الرائدة باستخدام جرعة منخفضة من الأسبرين بشكل رئيسى، لمنع نوبة قلبية أو الإصابة بسكتة دماغية ثانية، ولكن وجد الباحثون أن العديد من الأشخاص الذين لم تكن لديهم مشكلة فى القلب يأخذون الأسبرين بانتظام.

- تناول الأسبرين


>وقال الدكتور روبرت بونوو، أستاذ أمراض القلب فى كلية جامعة نورث وسترن فاينبيرغ للطب فى شيكاغو، إن خمسين فى المائة من هذه الفئة العمرية ينظرون إلى عوامل خطر تناول الأسبرين.

- نزيف المعدة


>وأوضح بونوو، الذى ساعد فى كتابة المبادئ التوجيهية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن جرعة منخفضة من الاسبرين (81 مجم) يمكن أن تسبب نزيفا فى المعدة، لذلك لا ننصح باستخدام الأسبرين اليومى تلقائياً لجميع كبار السن لمنع حدوث أول نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وقال مؤلف الدراسة كريج ويليامز، أخصائى العلاج الدوائى فى جامعة ولاية أوريغون فى بورتلاند، إن الأسبرين يمكنه منع تكون الجلطات فى الشرايين التى يمكن أن تسبب سكتة دماغية أو قلبية.

وأضاف ويليامز أن الأسبرين لديه خصائص مضادة للالتهابات التى يمكن أن تمنع تراكم داخل الشرايين، والتى أيضا يمكن أن تساهم فى انسدادها، ولكن يجب أن يؤخذ باعتدال.

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مصر 365

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