أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

السبانخ والبيض والطماطم أطعمة صحية تحمى الشعر التساقط

Google+ Print
السبانخ والبيض والطماطم أطعمة صحية تحمى الشعر التساقط السبانخ والبيض والطماطم أطعمة صحية تحمى الشعر التساقط
قد تعانى الكثير من الفتيات من مشاكل الشعر كضعفه وسقوطه بكميات كبيرة، ويرجع ذلك لبعض العادات الخاطئة.

هذا ما تؤكده الدكتورة حنان الكحكى، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة، موضحة أن سوء التغذية ونقص بعض العناصر المعدنية المهمة فى الجسم، هى السبب الأساسى فى معاناة عدد كبير من الفتيات من مشاكل الشعر، ومنها نقص الحديد والبروتين الذى يتواجد فى اللحوم والسبانخ والتفاح والطماطم والكبده، لافتة إلى أن نقص فيتامين د المسئول عن تساقط الشعر يتم تعويضه من تناول البيض والألبان.

وتتابع أن معاناة عدد كبير من اضطراب الغدة الدرقية والتى من أسبابها نقص اليود المتمثل فى المأكولات البحرية، ينتج عنه الإصابة بسقوط الشعر، كما أن التعرض للاضطرابات العصبية له تأثير سلبى على الغدة الدرقية وتساقط الشعر.

تستكمل حديثها قائلة: "الزنك والماغنسيوم من العناصر المهمة جدا لتقوية الشعر وعدم سقوطه، وتتواجد هذه العناصر فى الأسماك والمشروم واللفت الأخضر"، موضحة أن اتباع نظام غذائى يحتوى على جميع العناصر المعدنية التى تم ذكرها يساعد على تقوية الشعر ومنع سقوطة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365