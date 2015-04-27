السبانخ والبيض والطماطم أطعمة صحية تحمى الشعر التساقط

قد تعانى الكثير من الفتيات من مشاكل الشعر كضعفه وسقوطه بكميات كبيرة، ويرجع ذلك لبعض العادات الخاطئة.

هذا ما تؤكده الدكتورة حنان الكحكى، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة، موضحة أن سوء التغذية ونقص بعض العناصر المعدنية المهمة فى الجسم، هى السبب الأساسى فى معاناة عدد كبير من الفتيات من مشاكل الشعر، ومنها نقص الحديد والبروتين الذى يتواجد فى اللحوم والسبانخ والتفاح والطماطم والكبده، لافتة إلى أن نقص فيتامين د المسئول عن تساقط الشعر يتم تعويضه من تناول البيض والألبان.

وتتابع أن معاناة عدد كبير من اضطراب الغدة الدرقية والتى من أسبابها نقص اليود المتمثل فى المأكولات البحرية، ينتج عنه الإصابة بسقوط الشعر، كما أن التعرض للاضطرابات العصبية له تأثير سلبى على الغدة الدرقية وتساقط الشعر.

تستكمل حديثها قائلة: "الزنك والماغنسيوم من العناصر المهمة جدا لتقوية الشعر وعدم سقوطه، وتتواجد هذه العناصر فى الأسماك والمشروم واللفت الأخضر"، موضحة أن اتباع نظام غذائى يحتوى على جميع العناصر المعدنية التى تم ذكرها يساعد على تقوية الشعر ومنع سقوطة.

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