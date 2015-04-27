مقتل مسئول أمنى فى داعش مع 5 قياديين بقصف التحالف الدولى جنوبى الموصل

ذكر مسئول فى قوات البيشمركة الكردية اليوم الأحد أن طيران التحالف الدولى تمكن من قتل مسؤول أمنى بارز فى تنظيم داعش مع 5 قياديين جنوبى مدينة الموصل 400 كم شمالى بغداد.

وقال المسئول الذى طلب عدم الاشارة إلى اسمه، إن "طيران التحالف الدولى تمكن فى غارة جوية من قتل المسؤول المباشر عن انطلاق الهجمات العسكرية فى شمال وجنوب غربى الموصل مع خمسة قياديين من مرافقيه فى ناحية الكوير جنوب الموصل أثناء تجمعهم فى المنطقة".

فى غضون ذلك، صرح مسؤول فى قوات البيشمركة الكردية اليوم الاحد بأن عناصر تنظيم داعش اشتبكت مع قوات البيشمركة فى قضاء مخمور شمال الموصل واوقعت قوات البيشمركة عشرات القتلى فى صفوف تنظيم داعش .

وقال راشد خضر كلالى فى تصريح صحفى إن "عناصر داعش اشتبكت اليوم مع قوات البيشمركة بعد هجوم نفذه تنظيم داعش على قرية السلطان عبد الله والراشدى وقراج وقرية فطومة".

وأوضح أن "قوات البيشمركة بالتعاون مع طيران التحالف الدولى أجبرت عناصر تنظيم داعش على الانسحاب من تلك القرى بعد الاشتباكات باتجاه ناحية القيارة جنوبى الموصل".

وأضاف أن "قصف طيران التحالف والاشتباك أسفرا عن سقوط أعداد كبيرة من تنظيم داعش ".

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