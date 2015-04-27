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حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/27

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حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/27 حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/27
مواليد برج القوس مستعدون للتضحية وأوفياء لأقصى درجة، فهم من أفضل الأشخاص الذين تقابلهم فى حياتك، فهم يتميزون بالصراحة الشديدة التى تسبب لهم المشكلات، أما عن حظ برج القوس ليوم الاثنين، فتؤكد خبيرة الأبراج هالة عمر أن مفاجأة سارة كنت تتمناها منذ وقت طويل.فى طريقها إليك.

توقعات هالة عمر على المستوى العاطفى


>علاقتك العاطفية تسير بشكل غير مستقر هذه الفترة بسبب تعلقك وحبك الشديد لشريك حياتك وغيرتك الشديدة عليه، فالحب لا يعنى التملك أو الرغبة فى السيطرة على الشخص الآخر، لذا حاول الاهتمام بهذه النقطة التى تتسبب فى فشلل علاقتك.

على مستوى الصحة


>هذه الفترة مناسبة لخسارة الوزن، فإحساسك بزيادة وزنك الفترة الماضية شجعك، لذا ابدأ اتباع نظام غذائى ولا تمل بسرعة حتى تحقق ما تريده وتحصل على الجسم الرشيق الذى طالما حلمت به.

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مصر 365

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