غداً .."كيرى" يجتمع مع وزراء خارجية إيران ومصر والأردن بنيويورك

قال مسئول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن وزير الخارجية جون كيرى سيجتمع مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف فى نيويورك غدا الاثنين.

وأضاف المسئول فى بيان أن كيرى سيجتمع أيضا مع نظيره الأردنى ناصر جودة والمصرى سامح شكري. وسيشارك كيرى فى مؤتمر لمراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووى يفتتح بالأمم المتحدة غدا الاثنين.

وتتفاوض ست قوى عالمية بينها الولايات المتحدة من أجل التوصل لاتفاق نووى شامل مع إيران.

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