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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/4/27

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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/4/27 حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/4/27
حب الحياة وتقبل جميع تقلباتها ومشاكلها والتكييف مع التغيرات بشكل إيجابى، أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين غير مريح وغير مستقر خاصة فى مجال عملك، حيث تقابلك العديد من المفاجآت التى ستتسبب فى إفساد حياتك.

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى


>أنت قى مرحلة خطرة ومحاط بالعديد من المشكلات من جميع الجوانب، وهو الأمر الذى يؤثر على علاقتك العاطفية ويجعلك غير قابل للسيطرة على مشاعرك وتقلباتك المزاجية، وهو الأمر الذى يزعج شريك حياتك.

على مستوى الصحة


>اهتم بالمحافظة على وزنك ورشاقتك وصحتك، ولا تستمر فى هذا الإهمال حتى تخسر صحتك وتقضى أيامك فى محاولة استعادة ما فاتك، واستعد قوتك وإرادتك القوية.

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مصر 365

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