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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/27

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/27 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/27
من الشخصيات المتقلبة التى لا تتمسك برأى معين، أشخاص هوائيون يحبون التجيد والتغيير وتتحكم عواطفهم فى تصرفاتهم، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم مناسب للتفكير فى بعض المشروعات الجديدة فمزاجك يساعدك على إنجاز أى شيء هذه الأيام فعليك باستغلال الأمر.

توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية غير مستقرة ولا تسير على الطريق الصحيح بفضل تصميمك على رأسك وعدم الاستماع لنصائح الاخرين الذين يرغبون فى مساعدتك، لذا عليك التخلص من هذه الصفة حتى تنجح علاقاتك.

على مستوى الصحة


>صحتك ليست فى أفضل حالاتها بفضل عدم صبرك وإفسادك للنجاح والإنجاز الذى وصلت إليه، ما يتسبب فى زيادة وزنك، لذا عليك تحدى نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به.

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مصر 365

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