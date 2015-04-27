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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/27

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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/27 حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/27
أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة ملاحظة كبيرة لديهم شخصيات متسامحة مع نفسها ومع الآخرين ومن أهم صفاتهم الصبر والاجتهاد والإرادة القوية وعيوبهم تتلخص فى أحب السيطرة والتصميم على الرأى، أما عن حظ برج السرطان لهذا اليوم فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن أخبارًا سعيدة فى طريقها إليك ستغير من حياتك بشكل كامل.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>بدأت علاقتك العاطفية مع شريك حياتك فى الوصول إلى مرحلة الخطر لأنك مللت فى الفترة الأخيرة ولم تعد تشعر بالراحة التى كنت تشعر بها من قبل، وبدأ شريك حياتك فى ملاحة هذا الأمر وهو ما يثير غضبه.

على مستوى الصحة


>عليك ممارسة اليوجا لتتمكن من الاسترخاء والابتعاد عن الضغوطات والروتين الذى يتسبب فى افساد حياتك ويصيبك بالكسل وعدم الرغبة فى القيام بأى شىء.

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مصر 365

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