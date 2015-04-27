حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/4/27

من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب أن شخصياتهم فهم سريعو الغضب لا يحبون من ينتقدهم على الإطلاق، ويحبون المدح والثناء الدائم، ففهم يثقون بأنفسهم بشكل مبالغ فيه، أما عن حظ هذا البرج ليوم الاثنين، فتؤكد ماجى فرح أن عليك بالسفر لعدة أيام كى تتمكن من التخلص من الكم اهائل من المسئوليات الملقاة على عاتقك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>قمت بالأمر الصحيح عند تخليك عن العلاقة العاطفية الفاشلة التى عشت بها سنوات طويلة، لذا عليك بتحدى نفسك والتفيكر بشكل أفصل ووضع معايير تمكنك كن الاختيار بشكل صحيح المرة المقبلة.
>تمتعك بجسم رشيق لا يعنى عدم ممارسة الرياضة أو الإفراط فى تناول الطعام غير الصحيح، فالرشاقة ليست دليلاً على الصحة، لذا عليك الاهتمام بصحتك فى الفترة المقبلة والابتعاد عن العادات السيئة.
توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>قمت بالأمر الصحيح عند تخليك عن العلاقة العاطفية الفاشلة التى عشت بها سنوات طويلة، لذا عليك بتحدى نفسك والتفيكر بشكل أفصل ووضع معايير تمكنك كن الاختيار بشكل صحيح المرة المقبلة.
على مستوى الصحة
>تمتعك بجسم رشيق لا يعنى عدم ممارسة الرياضة أو الإفراط فى تناول الطعام غير الصحيح، فالرشاقة ليست دليلاً على الصحة، لذا عليك الاهتمام بصحتك فى الفترة المقبلة والابتعاد عن العادات السيئة.