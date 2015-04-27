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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/4/27

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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/4/27 حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/4/27
يتصفون بتقبل النقد والنقاش للوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من الأحداث السعيدة التى ستغير من مزاجك، لذا استعد لواجهة هذه الأحداث.

توقعات ماجى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى


> عليك محاولة تخطى حالة الملل والروتين السائدة بينكم والتى قد تؤدى إلى فتور ومشكلات عديدة انت فى غنى عنها، لذا عليك بالجدد واجتهاد فى الفترة المقبلة التغيير هذه الأجواء غير المريحة.

على مستوى الصحة


>حالتك الصحية سيئة بسبب عاداتك السيئة التى تتمسك بها ولا تنوى تغييرها أو التخلص منها مثل التدخين والإفراط فى تناول القهوة، لذا عليك التحلى بالصبر والابتعاد عن هذه العادات الضارة.

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مصر 365

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