حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/27

مريحون يحبون الحياة وإلقاء النكات الطريفة، أشخاص محبوبون ممن حولهم بفضل خفة ظلهم وإقبالهم على الحياة هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم ستشعر بطاقة إيجابية تدفعك لتحقيق بعض الأعمال المؤجلة التى تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود لتنفيذها. توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

>حياتك العاطفية غير مستقرة ولا تسير على الطريق الصحيح، بسبب إهمالك لاهتمامات ومتطلبات شريك حياتك ورغبتك الدائمة فى تغييره حسب أهوائك وهو الأمر الذى يزعجه ويثير غضبه. على مستوى الصحة

>حالتك الصحية جيدة بسبب النظام الغذائى الذى تتبعه والذى يمكنك من فقدان الوزن الزائد فقد استطعت فى الفترة الماضية أن تثبت للجميع الآن إنك قابل للتغيير والتحسين من نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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