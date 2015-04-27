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حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/27

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حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/27 حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/27
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من أفضل الأشخاص الذين تلتقى بهم طوال حياتك، فهم أصدقاء أوفياء يتحملون الغير ويضحون من أجل أحبابهم وأصدقائهم، أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ يقف بجانبك ويمكنك من تحقيق ما كنت تطمح إليه بفضل نشاطك الملحوظ وجهدك الكبير فى الفترة الماضية والذى أثار غيرة من حولك.

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى


>حالتك العاطفية فى أفضل حالتها هادئة ومستقرة بفضل فهمك للطريقة الصحيحة فى التعامل مع حبيبك وتقبلك لآرائه وتفهمك لتقلباته المزاجية، لذا عليك التحدث معه دائما والاستمرار فى فعل ما تقوم به.

على مستوى الصحة


>عليك باتباع حمية غذائية تساعدك على الحصول على جسم رشيق وتغيير العادات الخاطئة واستبدالها بعادات صحية حتى لا تعانى من مشكلات صحية فيما بعد.

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مصر 365

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