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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/27

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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/27 حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/27
شخصيات حنونة وطيبة تتفهم الجميع وتسعى لاحتوائهم وتقبل عيوبهم رغم اختلافهم معهم، أما فعن حظ ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من الأحداث السيئة التى ستؤثر على حياتك ومستقبلك وتصيبك بالإحباط وعدم الرغبة فى الاستمرار فى عملك.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها، فإن قادر على تفهم عيوب شريك حياتك وتقبل لأخطائه، لذا عليك استكمال حياتك العاطفية بهدوء وتروى وعدم السماح لحياتك العملية فى التأثر عليك.


>مارس تسعدك وتبعث فى قلبك التفاؤل وتساعدك على خسارة الوزن والشعور بأحاسيس جديدة تفتقدها منذ فترة، ولا تدع الروتين يؤثر عليك ويصيبك بالاكتئاب والإحباط.

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مصر 365

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